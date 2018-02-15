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Заступником держсекретаря Кабміну призначили Геннадія Пліса

Заступником держсекретаря Кабміну призначили Геннадія Пліса

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Заступником державного секретаря Кабінету міністрів України призначили Геннадія Пліса. Про це йдеться у розпорядженні КМУ від 14 лютого 2018 року №89-р, передає УНН.

“Призначити Пліса Геннадія Володимировича заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на шість місяців”, — зазначається у документі.

Нагадаємо, у грудні 2017 року першого заступника голови КМДА Геннадія Пліса звільнили з посади у зв’язку з переведенням до Секретаріату Кабміну.

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