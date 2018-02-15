Заместителем госсекретаря Кабмина назначили Геннадия Плиса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Заместителем государственного секретаря Кабинета министров Украины назначили Геннадия Плиса. Об этом говорится в распоряжении КМУ от 14 февраля 2018 года №89-р, передает УНН.
“Назначить Плиса Геннадия Владимировича заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой работы в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на шесть месяцев”, — отмечается в документе.
Напомним, в декабре 2017 года первый заместитель председателя КГГА Геннадия Плиса уволили с должности в связи с переводом в Секретариат Кабмина.