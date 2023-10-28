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Замглавы Нацполиции Тишлека на фоне скандала отстраняют - глава МВД

Киев • УНН

 • 230959 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал скандал, в котором фигурирует заместитель главы Нацполиции Дмитрий Тишлек, и сообщил о его отстранении на период расследования, пишет УНН.

Замглавы Нацполиции Тишлека на фоне скандала отстраняют - глава МВД

Цитата

"Относительно скандала, в котором фигурирует заместитель главы Нацполиции. Дмитрий Тишлек после опубликованного журналистского расследования публично обратился с заявлением в ГБР, чтобы правоохранители проверили обнародованную информацию", - отметил Клименко в Telegram.

Детали

Как указал глава МВД, уголовное производство "уже продолжается". "Я лично с нетерпением ожидаю результатов. И общество тоже должно услышать ответы на вопросы. Потому что сомнения в верности Государству и Присяге - недопустимы. Особенно во время войны", - отметил он.

"Уверяю, если озвученные в медиа факты подтвердятся, в отношении Дмитрия Тишлека будут приняты неотложные и жесткие управленческие решения. А до получения выводов следствия он будет отстранен от выполнения служебных обязанностей", - сообщил Клименко.

Контекст

26 октября журналисты Bihus.info опубликовали расследование, где фигурирует замглавы Нацполиции Тишлек.

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