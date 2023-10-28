Заступника голови Нацполіції Тишлека на тлі скандалу відстороняють - голова МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував скандал, у якому фігурує заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек, і повідомив про його відсторонення на період розслідування, пише УНН.
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"Стосовно скандалу, у якому фігурує заступник голови Нацполіції. Дмитро Тишлек після опублікованого журналістського розслідування публічно звернувся із заявою до ДБР, щоб правоохоронці перевірили оприлюднену інформація", - зазначив Клименко у Telegram.
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Як вказав голова МВС, кримінальне провадження "вже триває". "Я особисто з нетерпінням очікую результатів. І суспільство теж має почути відповіді на питання. Бо сумніви у вірності Державі та Присязі - неприпустимі. Особливо в час війни", - зазначив він.
"Запевняю, якщо озвучені в медіа факти підтвердяться, стосовно Дмитра Тишлека будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення. А до отримання висновків слідства він буде відсторонений від виконання службових обовʼязків", - повідомив Клименко.
Контекст
26 жовтня журналісти Bihus.info опублікували розслідування, де фігурує заступник голови Нацполіції Тишлек.