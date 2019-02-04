Заместителя директора "Харьковоблэнерго", на которого совершили покушение, выписали из больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Заместителя директора "Харьковоблэнерго", на которого совершили покушение, выписали из больницы. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.
"Состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное, его выписали из больницы", - сообщили в полиции.
В полиции добавили, что сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности второго злоумышленника и задержания подозреваемых.
Напомним, неизвестные пытались убить заместителя директора АО "Харьковоблэнерго", когда мужчина возвращался домой. Пострадавший находился в больнице в тяжелом состоянии. Мотивы совершения преступления устанавливаются. В то же время в полиции сообщили, что нападавшие не пытались ограбить свою жертву.
Как сообщал УНН, полиция обнародовала фоторобот и устанавливает личность и местонахождение одного из подозреваемых в покушении на убийство заместителя директора АО "Харьковоблэнерго".