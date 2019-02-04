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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78010 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 101517 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 134593 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145335 просмотра

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Заместителя директора "Харьковоблэнерго", на которого совершили покушение, выписали из больницы

Заместителя директора "Харьковоблэнерго", на которого совершили покушение, выписали из больницы

Киев  •  УНН

 • 11896 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Заместителя директора "Харьковоблэнерго", на которого совершили покушение, выписали из больницы. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

"Состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное, его выписали из больницы", - сообщили в полиции.

В полиции добавили, что сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности второго злоумышленника и задержания подозреваемых.

Напомним, неизвестные пытались убить заместителя директора АО "Харьковоблэнерго", когда мужчина возвращался домой. Пострадавший находился в больнице в тяжелом состоянии. Мотивы совершения преступления устанавливаются. В то же время в полиции сообщили, что нападавшие не пытались ограбить свою жертву.

Как сообщал УНН, полиция обнародовала фоторобот и устанавливает личность и местонахождение одного из подозреваемых в покушении на убийство заместителя директора АО "Харьковоблэнерго".

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