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Заступника директора "Харківобленерго", на якого скоїли замах, виписали з лікарні

Заступника директора "Харківобленерго", на якого скоїли замах, виписали з лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Заступника директора "Харківобленерго", на якого скоїли замах, виписали з лікарні. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції в Харківській області.

"Стан здоров’я потерпілого задовільний, його виписали з лікарні", - повідомили у поліції.

У поліції додали, що наразі продовжуються заходи щодо встановлення особи другого зловмисника та затримання підозрюваних.
Нагадаємо, невідомі намагалися вбити заступника директора АТ “Харківобленерго”, коли чоловік повертався додому. Потерпілий перебував у лікарні у важкому стані. Мотиви скоєння злочину встановлюються. Водночас у поліції повідомили, що нападники не намагалися пограбувати свою жертву.

Як повідомляв УНН, поліція оприлюднила фоторобот та встановлює особу і місцезнаходження одного з підозрюваних у замаху на вбивство заступника директора АТ “Харківобленерго”. 

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