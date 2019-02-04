Заступника директора "Харківобленерго", на якого скоїли замах, виписали з лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Заступника директора "Харківобленерго", на якого скоїли замах, виписали з лікарні. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції в Харківській області.
"Стан здоров’я потерпілого задовільний, його виписали з лікарні", - повідомили у поліції.
У поліції додали, що наразі продовжуються заходи щодо встановлення особи другого зловмисника та затримання підозрюваних.
Нагадаємо, невідомі намагалися вбити заступника директора АТ “Харківобленерго”, коли чоловік повертався додому. Потерпілий перебував у лікарні у важкому стані. Мотиви скоєння злочину встановлюються. Водночас у поліції повідомили, що нападники не намагалися пограбувати свою жертву.
Як повідомляв УНН, поліція оприлюднила фоторобот та встановлює особу і місцезнаходження одного з підозрюваних у замаху на вбивство заступника директора АТ “Харківобленерго”.