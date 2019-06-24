Заместитель мэра Сум готов понести ответственность за унижение участников Марша равенства
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Заместитель городского головы Сум Максим Галицкий объяснил, почему использовал фотографию узников нацистского концлагеря Заксенхаузен накануне Марша равенства в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook страницу Максима Галицкого.
"Поскольку мое сообщение о ЛГБТ-пропаганды был неоднозначно истолковано - вынужден подать определенные разъяснения по этому поводу. Не принимал политику правительства по содействию ЛГБТ-пропаганде и постепенному внедрению гендерной идеологии! Особенно возмутили заявления представителей Минздрава и КГГА относительно личного участия должностных лиц в гей-параде", заявил он.
"На эмоциях я использовал для комментирования изображение заключенных в концлагере. Я осознаю, что как должностное лицо должен всегда руководствоваться холодным умом, а потому хотел бы извиниться у жертв и родных жертв концлагерей, заключенных национал-социалистическим режимом. Игра на чувствах страждущих, даже таким образом, является недопустимой. В случае, если я в чем-то нарушил законодательство Украины - с достоинством готов понести установленную законом ответственность", добавил он.
Напомним, 22 июня заместитель городского головы города Сумы Максим Галицкий опубликовал в Facebook фотографию узников нацистского концлагеря Заксенхаузен с нашитыми на одежду перевернутыми вниз треугольниками (в концлагерях Третьего Рейха такими треугольниками обозначали гомо- и бисексуальных мужчин), которую подписал как ЛГБТ-прайд здорового человека.
"ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда так называемые прайды будут выглядеть именно так", - такую подпись он добавил к упомянутому фото.
Из-за слов Максима Галицкого, который заметил, что хотел бы видеть участников Марша равенства в концлагерях, начато уголовное производство. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.
"Один из заместителей Сумского городского головы накануне проведения Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества на своей странице в Facebook высказал свое видение этого события, в частности, отметил, что хотел бы видеть таких лиц в концлагерях", - написала Науменко.
По ее словам, по "факту подобных высказываний начато уголовное производство".
"Сведения внесены 23 июня по ч. 1 ст. 161 УК Украины - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями. Следствие поручено ГУ ЧП в Сумской области ", - отметила пресс-секретарь.