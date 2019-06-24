Заступник мера Сум готовий понести відповідальність за приниження учасників Маршу рівності

"Оскільки мій допис щодо лгбт-пропаганди був неоднозначно протрактований - вимушений подати певні роз'яснення з цього приводу. Категорично не сприймаю політику уряду щодо потурання лгбт-пропаганді та поступовго впровадження ґендерної ідеології! Особливо обурили заяви представників МОЗу та КМДА щодо особистої участі посадових осіб в ґей-параді", заявив він.

"На емоціях я використав для коментування зображення ув'язнених у концтаборі. Я усвідомлюю, що як посадова особа маю завжди керуватися холодним розумом, а тому хотів би перепросити у жертв та рідних жертв концтаборів, ув'язнених націонал-соціялістичним режимом. Гра на почуттях стражденних, навіть у такий спосіб, є неприпустимою. У разі, якщо я в чомусь порушив законодавство України - з гідністю готовий понести встановлену законом відповідальність", додав він.

Нагадаємо, 22 червня заступник міського голови міста Суми Максим Галицький опублікував у Facebook фотографію в’язнів нацистського концтабору Заксенгаузен із нашитими на одяг перевернутими вершинами донизу трикутниками (у концтаборах Третього Райху такими рожевими трикутниками позначали гомо- та бісексуальних чоловіків), яку підписав ЛГБТ-прайд здорової людини.

“ЛГБТ-прайд здорової людини. Вірю — не за горами час, коли так звані прайди виглядатимуть саме так”, — такий підпис він додав до згаданого фото.

Через слова Максима Галицького, який зауважив, що хотів би бачити учасників Маршу рівності у концтаборах, розпочато кримінальне провадження. Про це у Facebook написала прес-секретар прокурора Сумської області в Прокуратура Сумської Області Наталя Науменко.

“Один із заступників Сумського міського голови напередодні проведення Маршу рівності в підтримку ЛГБТ-спільноти на своїй сторінці у Facebook висловив своє бачення щодо цієї події, зокрема зауважив, що хотів би бачити таких осіб у концтаборах”, — написала Науменко.

З її слів, за “фактом подібних висловлювань розпочато кримінальне провадження”.

“Відомості до ЄРДР внесено 23 червня 2019 року за ч. 1 ст. 161 КК України — умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми переконаннями. Слідство доручено ГУ НП в Сумській області”, — зазначила прес-секретар.