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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 87186 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100797 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100838 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Заместитель председателя Херсонской ОГА рассказал, как ему пытались дать 50 тыс. грн взятки

Заместитель председателя Херсонской ОГА рассказал, как ему пытались дать 50 тыс. грн взятки

Киев  •  УНН

 • 11013 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Заместителю председателя Хероснськои ОГА Александру Адамчику пытались дать взятку. Об этом сам чиновник написал в социальной сети Facebook, передает УНН.

"Сегодня в мой служебный кабинет забежал один из херсонских перевозчиков. Оставил на столе пакет и выбежал. 30 секунд. Почти без слов. Секретарь докладывает, что человек ждал в приемной, пока выйдут участники совещания, а потом ворвался без разрешения.

Я немедленно вызвал милицию, и уже через 15 минут вместе с сотрудниками полиции мы перечисляли 50000 гривен наличными, оставленные в пакете. Все в шоке: и я, и подчиненные, и похоже полицейские тоже", - написал Адамчик.

Он добавил, что "написал заявление в полицию, и поэтому пусть правоохранители теперь выясняют, что это было и зачем".

"Если это попытка взятки - настаиваю на привлечены этого перевозчика к уголовной ответственности. Я готов давать все показания: бояться нечего, совесть чиста, взяток никогда не брал.

Драматичное всего в этой истории то, что сегодня первый день, как вышел на работу после обучения в Сингапуре - в том числе и методам противодействия коррупции. А теперь - серьезно, как никогда. То, что произошло сегодня в моем кабинете считаю или глупой попыткой дать мне взятку, или провокацией. В любом случае требую расследования этого инцидента и заявляю Херсонская ОГА - территория свободная от коррупции", - написал Адамчик.

Как сообщал УНН, в кабинете заместителя председателя Херсонской ОГА обнаружили пакет с деньгами.

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