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У кабінеті заступника голови Херсонської ОДА виявили пакунок із грошима

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Херсоні поліція проводить перевірку інформації про надання неправомірної вигоди заступникові голови Херсонської обласної державної адміністрації, передає УНН з посиланням на Відділ комунікації поліції Херсонської області.

“В "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини зателефонував один із заступників голови Херсонської обласної державної адміністрації. Посадовець заявив, що в службовому кабінеті помітив невідомий пакет. На місце виїхала слідчо-оперативна група Херсонського відділу поліції. Поліцейські перевірили вміст пакету та виявили всередині грошові купюри”, — йдеться у повідомленні.

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Інформація внесена до журналу Єдиного обліку. Попередня правова кваліфікація — ст.369 Кримінального кодексу України “Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі”. Проводяться невідкладні першочергові слідчі дії.

Українські Національні Новини

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