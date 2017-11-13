В кабинете заместителя председателя Херсонской ОГА обнаружили пакет с деньгами
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Херсоне полиция проводит проверку информации о предоставлении неправомерной выгоды заместителю председателя Херсонской областной государственной администрации, передает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Херсонской области.
"В "Единый центр 102" полиции Херсонской области позвонил один из заместителей председателя Херсонской областной государственной администрации. Чиновник заявил, что в служебном кабинете заметил неизвестный пакет. На место выехала следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции. Полицейские проверили содержимое пакета и обнаружили внутри денежные купюры", - говорится в сообщении.
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Информация внесена в журнал Единого учета. Предварительная правовая квалификация - 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Проводятся неотложные первоочередные следственные действия.