В кабинете заместителя председателя Херсонской ОГА обнаружили пакет с деньгами

"В "Единый центр 102" полиции Херсонской области позвонил один из заместителей председателя Херсонской областной государственной администрации. Чиновник заявил, что в служебном кабинете заметил неизвестный пакет. На место выехала следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции. Полицейские проверили содержимое пакета и обнаружили внутри денежные купюры", - говорится в сообщении.

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Информация внесена в журнал Единого учета. Предварительная правовая квалификация - 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Проводятся неотложные первоочередные следственные действия.