Заступника начальника колонії на Житомирщині судитимуть за хабарництво
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Заступник начальника однієї із виправних колоній Житомирщини постане перед судом за отримання хабаря у розмірі 27 тис. грн. Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури центрального регіону, передає УНН.
Встановлено, що чиновник однієї з виправних колоній Житомирської області вимагав у засудженого грошові кошти в розмірі 3 тис. доларів США за сприяння в умовно-достроковому звільненні від відбування покарання.
Чиновника затримали після отримання ним “траншу” у розмірі 27 тис. грн — ці гроші чоловіку перевели на банківську картку.
“Військовою прокуратурою Житомирського гарнізону Центрального регіону України, обвинувальний акт за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України направлено на розгляд до Богунського районного суду м. Житомира”, — повідомляють у військовій прокуратурі.
Зазначимо, що санкція ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, правоохоронці викрили керівника одного з управлінь Державної авіаційної служби України, який вимагав 7 тис. дол. США хабара.