Заместителя начальника колонии в Житомирской области будут судить за взяточничество
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Заместитель начальника одной из исправительных колоний Житомирской области предстанет перед судом за получение взятки в размере 27 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры центрального региона, передает УНН.
Установлено, что чиновник одной из исправительных колоний Житомирской области требовал у осужденного денежные средства в размере 3 тыс. долларов США за содействие в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.
Чиновника задержали после получения им “транша” в размере 27 тыс. грн — эти деньги мужчине перевели на банковскую карточку.
“Военной прокуратурой Житомирского гарнизона Центрального региона Украины, обвинительный акт по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины направлен на рассмотрение в Богунский районный суд г.Житомира”, — сообщают в военной прокуратуре.
Отметим, что санкция ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, правоохранители разоблачили руководителя одного из управлений Государственной авиационной службы Украины, который требовал 7 тыс. долл. США взятки.