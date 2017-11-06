Заместителя начальника колонии в Житомирской области будут судить за взяточничество

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 10900 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 71828 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136571 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109784 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111925 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109503 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101973 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102970 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Заместителя начальника колонии в Житомирской области будут судить за взяточничество

Заместителя начальника колонии в Житомирской области будут судить за взяточничество

Киев  •  УНН

 • 8989 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Заместитель начальника одной из исправительных колоний Житомирской области предстанет перед судом за получение взятки в размере 27 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры центрального региона, передает УНН.

Установлено, что чиновник одной из исправительных колоний Житомирской области требовал у осужденного денежные средства в размере 3 тыс. долларов США за содействие в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

Чиновника задержали после получения им “транша” в размере 27 тыс. грн — эти деньги мужчине перевели на банковскую карточку.

“Военной прокуратурой Житомирского гарнизона Центрального региона Украины, обвинительный акт по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины направлен на рассмотрение в Богунский районный суд г.Житомира”, — сообщают в военной прокуратуре.

Отметим, что санкция ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, правоохранители разоблачили руководителя одного из управлений Государственной авиационной службы Украины, который требовал 7 тыс. долл. США взятки.

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