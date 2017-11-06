Заместителя начальника колонии в Житомирской области будут судить за взяточничество

Установлено, что чиновник одной из исправительных колоний Житомирской области требовал у осужденного денежные средства в размере 3 тыс. долларов США за содействие в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

Чиновника задержали после получения им “транша” в размере 27 тыс. грн — эти деньги мужчине перевели на банковскую карточку.

“Военной прокуратурой Житомирского гарнизона Центрального региона Украины, обвинительный акт по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины направлен на рассмотрение в Богунский районный суд г.Житомира”, — сообщают в военной прокуратуре.

Отметим, что санкция ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, правоохранители разоблачили руководителя одного из управлений Государственной авиационной службы Украины, который требовал 7 тыс. долл. США взятки.