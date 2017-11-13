Заступник голови Херсонської ОДА розповів, як йому намагались дати 50 тис. грн хабаря

"Сьогодні в мій службовий кабінет забіг один з херсонських перевізників. Залишив на столі пакет і вибіг. 30 секунд. Майже без слів. Секретар доповідає, що чоловік чекав у приймальні, поки вийдуть учасники наради, а тоді увірвався без дозволу.

Я негайно викликав правоохоронців, і вже через 15 хвилин разом із співробітниками поліції ми перераховували 50 тисяч гривень готівкою, залишені у пакеті. Всі в шоці: і я, і підлеглі, і схоже поліцейські теж", - написав Адамчик.

Він додав, що "написав заяву до поліції, і тож нехай правоохоронці тепер з'ясовують, що це було і навіщо".

"Якщо це спроба хабаря - наполягаю на притягнені цього перевізника до кримінальної відповідальності. Я готовий давати усі покази: боятися нічого, совість чиста, хабарів ніколи не брав.

Найдраматичніше в цій історії те, що сьогодні перший день, як вийшов на роботу після навчання в Сингапурі - в тому числі і методам протидії корупції. А тепер - серйозно, як ніколи. Те, що відбулося сьогодні у моєму кабінеті вважаю або дурною спробую дати мені хабар, або провокацією. У будь-якому випадку вимагаю розслідування цього інциденту і заявляю: Херсонська ОДА - територія вільна від корупції", - написав Адамчик.

Як повідомляв УНН, у кабінеті заступника голови Херсонської ОДА виявили пакунок із грошима.