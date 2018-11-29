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Заместитель главы Меджлиса: Захваченных украинских моряков вывозят из СИЗО оккупированного Симферополя

Заместитель главы Меджлиса: Захваченных украинских моряков вывозят из СИЗО оккупированного Симферополя

Киев  •  УНН

 • 8757 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз на своей Facebook-странице заявил, что украинские моряки, захваченных Россией, вывозят из СИЗО оккупированного Симферополя. Эту информацию изданию “Крим.Реалии” подтвердил российский адвокат Николай Полозов, передает УНН.

“Сейчас стало известно, что военнопленных вывозят из СИЗО Симферополя”, — написал Чийгоз.

Адвокат Николай Полозов, который подтвердил эту информацию, отметил, что куда именно увезли украинских военных в настоящее время не известно.

“рузья, все кто отозвался на просьбу завтра рано утром прийти к симферопольскому СИЗО — отбой, — написал в своем Facebook активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелял. Наконец-то все источники сошлись на том, что украинских военнопленных там (в СИЗО Симферополя — прим. УНН) нет. После выяснения их местонахождения мы найдем способ доставить собранную помощь туда. Руки не опускаем, продолжаем работать”, — написал Джелял.

Как ранее информировал УНН, 27 ноября в аннексирована Крыму подконтрольный России “суд” взял под стражу 12 украинских моряков. Их обвинили в незаконном пересечении границы Российской Федерации в Черном море. Впоследствии под арест отправили еще трех военных. 28 ноября избрали меру пресечения еще 9 украинском. Итак, всех 24 захваченных моряков оставили под стражей до 25 января.

Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированной Керчи. Всего команды задержанных украинских кораблей насчитывают 23 моряка, среди которых 6 получили ранения.

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