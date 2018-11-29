Заступник глави Меджлісу: Захоплених українських моряків вивозять із СІЗО окупованого Сімферополя

“Зараз стало відомо, що військовополонених вивозять зі СІЗО Сімферополя”, — написав Чийгоз.

Адвокат Микола Полозов, який підтвердив цю інформацію, зазначив, що куди саме відвезли українських військових у даний час не відомо.

“Друзі, всі хто відгукнувся на прохання завтра рано вранці прийти до сімферопольського СІЗО — відбій, — написав у своєму Facebook активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял. Нарешті всі джерела зійшлися на тому, що українських військовополонених там (у СІЗО Сімферополя — прим. УНН) немає. Після з’ясування їх місцезнаходження ми знайдемо спосіб доставити зібрану допомогу туди. Руки не опускаємо, продовжуємо працювати”, — написав Джелял.

Як раніше інформував УНН, 27 листопада в анексованому Криму підконтрольний Росії “суд” взяв під варту 12 українських моряків. Їх звинуватили у незаконному перетині кордону Російської Федерації в Чорному морі. Згодом під арешт відправили ще трьох військових. 28 листопада обрали запобіжний захід ще 9 українцям. Отже, усіх 24 захоплених моряків залишили під вартою до 25 січня.

Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли та захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” та рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси у Чорному морі до порту Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені до окупованої Керчі. Всього команди затриманих українських кораблів налічують 23 моряка, серед яких 6 отримали поранення.