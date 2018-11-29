Заступник глави Меджлісу: Захоплених українських моряків вивозять із СІЗО окупованого Сімферополя
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз на своїй Facebook-сторінці заявив, що українських моряків, захоплених Росією, вивозять зі СІЗО окупованого Сімферополя. Цю інформацію виданню “Крим.Реалії” підтвердив російський адвокат Микола Полозов, інформує УНН.
“Зараз стало відомо, що військовополонених вивозять зі СІЗО Сімферополя”, — написав Чийгоз.
Адвокат Микола Полозов, який підтвердив цю інформацію, зазначив, що куди саме відвезли українських військових у даний час не відомо.
“Друзі, всі хто відгукнувся на прохання завтра рано вранці прийти до сімферопольського СІЗО — відбій, — написав у своєму Facebook активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял. Нарешті всі джерела зійшлися на тому, що українських військовополонених там (у СІЗО Сімферополя — прим. УНН) немає. Після з’ясування їх місцезнаходження ми знайдемо спосіб доставити зібрану допомогу туди. Руки не опускаємо, продовжуємо працювати”, — написав Джелял.
Як раніше інформував УНН, 27 листопада в анексованому Криму підконтрольний Росії “суд” взяв під варту 12 українських моряків. Їх звинуватили у незаконному перетині кордону Російської Федерації в Чорному морі. Згодом під арешт відправили ще трьох військових. 28 листопада обрали запобіжний захід ще 9 українцям. Отже, усіх 24 захоплених моряків залишили під вартою до 25 січня.
Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли та захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” та рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси у Чорному морі до порту Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені до окупованої Керчі. Всього команди затриманих українських кораблів налічують 23 моряка, серед яких 6 отримали поранення.