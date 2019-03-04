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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 28402 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123331 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121973 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117271 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145161 просмотра

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Заместитель Госсекретаря США на этой неделе обсудит выборы с украинскими лидерами

Заместитель Госсекретаря США на этой неделе обсудит выборы с украинскими лидерами

Киев  •  УНН

 • 5839 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Дэвид Хейл 5 марта прибудет в Киев. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США, передаёт УНН.

“В Киеве 5-7 марта заместитель секретаря встретится с высокопоставленными украинскими официальными лицами и политическими лидерами”, — говорится в сообщении.

В Госдепе отметили, что во время встреч заместитель Госсекретаря подтвердит поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины и осудит продолжающуюся агрессию России в Украине, включая нападение возле Керченского пролива 25 ноября.

“Он также обсудит предстоящие выборы, антикоррупционные и правозащитные вопросы с правительственными чиновниками и лидерами гражданского общества и возложит цветы к Мемориалу Небесной Сотни, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за свободу во время Революции достоинства”, — сообщили в Госдепе.

Напомним, 26 декабря специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер совершил визит в Одессу, после чего отправился в Киев.

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