Заместитель Госсекретаря США на этой неделе обсудит выборы с украинскими лидерами
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Дэвид Хейл 5 марта прибудет в Киев. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США, передаёт УНН.
“В Киеве 5-7 марта заместитель секретаря встретится с высокопоставленными украинскими официальными лицами и политическими лидерами”, — говорится в сообщении.
В Госдепе отметили, что во время встреч заместитель Госсекретаря подтвердит поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины и осудит продолжающуюся агрессию России в Украине, включая нападение возле Керченского пролива 25 ноября.
“Он также обсудит предстоящие выборы, антикоррупционные и правозащитные вопросы с правительственными чиновниками и лидерами гражданского общества и возложит цветы к Мемориалу Небесной Сотни, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за свободу во время Революции достоинства”, — сообщили в Госдепе.
Напомним, 26 декабря специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер совершил визит в Одессу, после чего отправился в Киев.