Заступник Держсекретаря США на тижні обговорить вибори з українськими лідерами

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Заступник держсекретаря Сполучених Штатів з політичних питань Девід Хейл 5 березня прибуде в Київ. Про це йдеться в повідомленні на сайті Держдепартаменту США, передає УНН.

"У Києві 5-7 березня заступник секретаря зустрінеться з високопоставленими українськими офіційними особами та політичними лідерами", - йдеться в повідомленні.

У Держдепі зазначили, що під час зустрічей заступник Держсекретаря підтвердить підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України і засудить триваючу агресію Росії в Україні, включаючи напад біля Керченської протоки 25 листопада.

"Він також обговорить майбутні вибори, антикорупційні та правозахисні питання з урядовими чиновниками і лідерами громадянського суспільства і покладе квіти до Меморіалу Небесної Сотні, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу під час Революції гідності", - повідомили в Держдепі.

Нагадаємо, 26 грудня спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер здійснив візит до Одеси, після чого відправився в Київ.

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