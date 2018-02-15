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Заместитель госсекретаря США Джон Салливан посетит Украину 21 февраля

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан посетит Украину 21 февраля

Киев  •  УНН

 • 7624 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан посетит Украину 21 февраля и проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и главой МИД Павлом Климкиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на в заявлении Госдепартамента США.

“Он посетит Киев 21 февраля, чтобы встретиться с президентом Порошенко, премьер-министром Гройсманом и министром иностранных дел Климкиным”, — говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства. — Первый замгоссекретаря отметит важность скорейшего проведения на Украине реальных экономических и антикоррупционных реформ, а также подчеркнет поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США“.

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Встреча состоится в рамках турне Салливана в Европу, которое состоится с 16 по 23 Он также посетит Германию, Италию, Латвию и Бельгию.

16 февраля Салливан прибудет в Мюнхен, где возглавит американскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности. “Он примет участие в дискуссии по вопросам ядерной безопасности и контроля над вооружениями с представителями зарубежных правительств и подтвердит приверженность Соединенных Штатов глобальной ядерной безопасности”, — заявили в Госдепартаменте, уточнив, что у Салливана там также намечены двусторонние встречи.

Затем дипломат направится в Рим, где пробудет с 18 по 20 февраля. Там с итальянскими должностными лицами высокого ранга он обсудит сотрудничество по таким темам, как Украина, Ливия, борьба с террористической группировкой “Исламское государство”, Африка, защита прав человека и религиозных свобод. Салливан также выступит перед студентами, журналистами и экспертами на тему американо-итальянских отношений.

Напомним, эксперты Международного валютного фонда 12 февраля прибыли в Украину и приступили к работе. Сообщается, что в ходе встречи обсудили вопросы дальнейшей имплементации программы МВФ, реформу ДФС и внедрение корпоративного управления в государственных банках.

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