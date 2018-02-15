Заступник держсекретаря США Джон Салліван відвідає Україну 21 лютого

“Він відвідає Київ 21 лютого, щоб зустрітися з президентом Порошенко, прем’єр-міністром Гройсманом та міністром закордонних справ Клімкіним, — йдеться в повідомленні прес-служби зовнішньополітичного відомства. — Перший заступник держсекретаря відзначить важливість якнайшвидшого проведення на Україні реальних економічних та антикорупційних реформ, а підтвердить американську підтримку суверенітету України і територіальної цілісності”.

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Зустріч відбудеться в рамках турне Саллівана в Європу, яке відбудеться з 16 по 23. Він також відвідає Німеччину, Італію, Латвію та Бельгію.

16 лютого Салліван прибуде до Мюнхена, де очолить американську делегацію на Мюнхенській конференції з безпеки. "Він візьме участь у дискусії з питань ядерної безпеки і контролю над озброєннями з представниками зарубіжних урядів і підтвердить прихильність Сполучених Штатів глобальній ядерній безпеці", - заявили у Держдепартаменті, уточнивши, що у Саллівана там також намічені двосторонні зустрічі.

Потім дипломат вирушить до Риму, де пробуде з 18 по 20 лютого. Там з італійськими посадовими особами високого рангу він обговорить співпрацю з таких тем, як Україна, Лівія, боротьба з терористичним угрупуванням "Ісламська держава", Африка, захист прав людини і релігійних свобод. Салліван також виступить перед студентами, журналістами та експертами на тему американо-італійських відносин.

Нагадаємо, експерти Міжнародного валютного фонду 12 лютого прибули в Україну і розпочали роботу. Повідомляється, що впродовж зустрічі обговорили питання подальшої імплементації програми МВФ, реформу ДФС та впровадження корпоративного управління в державних банках.