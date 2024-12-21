Застрял на дереве: на Киевщине обнаружили вражеский дрон-приманку
Киев • УНН
Пиротехники ГСЧС Украины изъяли с дерева вражеский беспилотник-приманку без боевой части в одном из населенных пунктов Киевщины. Спасатели призывают не приближаться к подозрительным предметам.
В Киевской области саперы обнаружили вражеский беспилотник-приманку на дереве, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.
Детали
«В одном из населенных пунктов Киевской области пиротехники мобильного спасательного центра ГСЧС Украины сняли с дерева остатки вражеского беспилотника-приманки», - сообщили в ведомстве в соцсетях.
Отмечается, что этот БпЛА не имел боевой части и не представлял угрозы для жителей.
«Помните: не приближайтесь к подозрительным предметам, даже если они кажутся безопасными. Заметили что-то подозрительное? Звоните по телефону 101» - отметили в ГСЧС.
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