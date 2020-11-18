Застреленный на Донбассе военный оказался львовским десантником

"Да, это военнослужащий 80-й ДШБ. Но другой информации, извините, не могу предоставить, ведь есть тайна следствия", - отметил источник.

Добавим, что на своей странице в Facebook о смерти военнослужащего сообщил городской глава Львова Андрей Садовый.

"С грустью сообщаем, что 16 ноября 2020 года в районе проведения операции Объединенных сил во время несения службы по охране базового лагеря погиб военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, солдат Горошко Иван Сергеевич. Уроженец Кировоградской области, 1999 года рождения. обстоятельства гибели выясняются (ведется следствие). У военнослужащего осталась жена, с которой они ждали ребенка. Командование и личный состав 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины", - отметил Садовый.

Отметим, что попрощаются с погибшим завтра во Львове.

Напомним, УНН сообщал, что в Станице Луганской произошло убийство 21-летнего военнослужащего, которое сначала пытались выдать за самоубийство.