Застрелений на Донбасі військовий виявився львівським десантником

"Так, це військовослужбовець 80-ї ДШБ. Але іншої інформації, вибачте, не можу надати, адже є таємниця слідства”, - зазначив інформатор.

Додамо, що на своїй сторінці у Facebook про смерть військовослужбовця повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Із сумом повідомляємо, що 16 листопада 2020 року у районі проведення операції Об’єднаних сил під час несення служби по охороні базового табору загинув військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, солдат Горошко Іван Сергійович. Уродженець Кіровоградської області, 1999 року народження. Обставини загибелі з’ясовуються (ведеться слідство). У військовослужбовця залишилась дружина, з якою вони чекали на дитину. Командування та особовий склад 80-ї окремої десантно-штурмової бригади висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника України", - зазначив Садовий.

Зазначимо, що попрощаються із загиблим завтра у Львові.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що у Станиці Луганській сталося вбивство 21-річного військовослужбовця, яке спочатку намагалися видати за самогубство.