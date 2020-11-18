Застрелений на Донбасі військовий виявився львівським десантником
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Солдат, якого 16 листопада під час несення служби застрелили у Станиці Луганській, виявився військовослужбовцем контрактної служби львівської десантно-штурмової бригади, уродженцем Кіровоградщини Іваном Грошком. Про це УНН стало відомо з поінформованих джерел.
"Так, це військовослужбовець 80-ї ДШБ. Але іншої інформації, вибачте, не можу надати, адже є таємниця слідства”, - зазначив інформатор.
Додамо, що на своїй сторінці у Facebook про смерть військовослужбовця повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
"Із сумом повідомляємо, що 16 листопада 2020 року у районі проведення операції Об’єднаних сил під час несення служби по охороні базового табору загинув військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, солдат Горошко Іван Сергійович. Уродженець Кіровоградської області, 1999 року народження. Обставини загибелі з’ясовуються (ведеться слідство). У військовослужбовця залишилась дружина, з якою вони чекали на дитину. Командування та особовий склад 80-ї окремої десантно-штурмової бригади висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника України", - зазначив Садовий.
Зазначимо, що попрощаються із загиблим завтра у Львові.
Нагадаємо, УНН повідомляв, що у Станиці Луганській сталося вбивство 21-річного військовослужбовця, яке спочатку намагалися видати за самогубство.