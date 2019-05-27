Применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы: боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. С начала суток боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Позиции подразделений Объединенных сил обстреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.
Как сообщили в пресс-центре, "в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Березове".
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции украинских защитников дважды: вблизи населенного пункта Николаевка вторая - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
у населенного пункта Южное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, потерь среди украинских военнослужащих нет.
"На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.
Напомним, 26 мая боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Позиции Объединенных сил обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.