Застосували гранатомети та великокаліберні кулемети: бойовики тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Від початку доби бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Позиції підрозділів Об'єднаних сил обстріляли з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-центру ООС.
Як повідомили у прес-центрі, "в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Березове".
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог обстріляв позиції українських захисників двічі:
поблизу населеного пункту Миколаївка друга – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
біля населеного пункту Південне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-центру, втрат серед українських військовослужбовців немає.
"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, 26 травня бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Позиції Об'єднаних сил обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.