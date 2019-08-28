Залог за Богатыреву внесет Новинский
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Залог за ексголову МЗ Украины Раиса Богатырева внесет депутат 8-го созыва Верховной Рады, которого переизбрали на 9-й созыва Вадим Новинский. Об этом заявила журналистам после заседания министр юстиции Януковиче Елена Лукаш, передает корреспондент УНН.
“Залог внесет Новинский ... В ближайшее время она будет на свободе”, — сказала Лукаш.
Напомним, суд взял Богатыреву под стражу с альтернативой залога в 6 млн грн.
Также, 27 августа Богатыреву задержали в аэропорту Киева.
Как сообщал УНН, в мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГПУ об избрании ексголови МОЗ Украины, подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как пояснили в столичной прокуратуре, согласно постановлению, после задержания подозреваемого не позднее 48 часов следователь должен обеспечить ее доставку в суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей. В среду, 28 августа, соответствующее ходатайство внесено прокурором в Печерский райсуд Киева.