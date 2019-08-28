Заставу за Богатирьову внесе Новинський
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Заставу за ексголову МОЗ України Раїсу Богатирьову внесе депутат 8-го скликання Верховної Ради, якого переобрали на 9-те скликання Вадим Новинський. Про це заявила журналістам після засідання міністр юстиції часів Януковича Олена Лукаш, передає кореспондент УНН.
“Заставу внесе Новинський... Найближчим часом вона буде на свободі”, — сказала Лукаш.
Нагадаємо, суд взяв Богатирьову під варту з альтернативою застави у 6 млн грн.
Також, 27 серпня Богатирьову затримали в аеропорту Києва.
Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах ГПУ про обрання ексголові МОЗ України, підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як пояснили у столичній прокуратурі, згідно з ухвалою, після затримання підозрюваної не пізніше як через 48 годин слідчий має забезпечити її доставку до суду для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У середу, 28 серпня, відповідне клопотання внесено прокурором до Печерського райсуду Києва.