Заседание по делу Пашинского перенесли
Киев • УНН
Киив. 7 октября. УНН. Заседание по делу избрании меры пресечения народному депутату VIII созыва Сергею Пашинскому отложили на час, передает корреспондент УНН.
"Заседание состоится примерно в 15 часов, потому что защитники заняты в другом суде. Они попросили перенести заседание на час позже", - сообщили в суде.
Сейчас дело Пешинского находится в Печерском суде. На данный момент для рассмотрения пресечения назначена судья Олеся Батрин.
Напомним, по данным следствия, 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу. В результате гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома стегневои кости левой ноги.
Народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов Сергею Пашинскому сообщили о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.