Заседание по "делу 26 февраля" перенесено на пять дней

"В 11:00 началось заседание. Но от адвоката Тараса Омельченко поступило ходатайство об отложении заседания на 13:00 в связи с тем, что он участвовал в уголовном деле в Керчи и не успел приехать к назначенному времени. После этого было мое ходатайство с просьбой отложить заседание на потом. В 15:00 я вылетаю в Ростов-на-Дону, где завтра буду участвовать в процессе над Русланом Зейтуллаевим. Ходатайства судья удовлетворил и отложил заседание до 25 апреля", - отметил крымский правозащитник Эдем Семедляев.

Суд разделил "дело 26 февраля" на два отдельных производства. Одно, в отношении заместителя председателя крымскотатарского Меджлиса Ахмета Чийгоза, а другое, относительно других фигурантов дела - Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.

Подконтрольный Кремлю Центральный суд Симферополя 6 апреля изменил меру пресечения фигурантам "дела 26 февраля" Али Асанову и Мустафе Дегерменджи. Их отправили на домашний арест.

Напоминаем, что "дело 26 февраля" касается противостояния на митинге против аннексий Крыму 26 февраля 2014 между сторонниками территориальной целостности Украины и сторонниками партии "Русское единство", которой руководил нынешний глава Крыма Сергей Аксенов.