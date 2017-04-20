Засідання у “справі 26 лютого” перенесено на п'ять днів

“О, 11:00 почалося засідання. Але від адвоката Тараса Омельченка надійшло клопотання про відкладення засідання на 13:00 в зв’язку з тим, що він брав участь у кримінальній справі в Керчі і не встиг приїхати до призначеного часу. Після цього було моє клопотання з проханням відкласти засідання на пізніше. О 15:00 я вилітаю в Ростов-на-Дону, де завтра буду брати участь в процесі над Русланом Зейтуллаєвим. Клопотання суддя задовольнив і відклав засідання до 25 квітня”, — зазначив кримський правозахисник Едем Семедляєв.

Суд розділив “справу 26 лютого” на два окремих провадження. Одне, щодо заступника голови кримськотатарського Меджлісу Ахмета Чийгоза, а інше, щодо інших фігурантів справи — Алі Асанова та Мустафи Дегерменджі.

Підконтрольний Кремлю Центральний суд Сімферополя 6 квітня змінив запобіжний захід фігурантам “справи 26 лютого” Алі Асанову та Мустафі Дегерменджі. Їх відправили на домашній арешт.

Нагадуємо, що “справа 26 лютого” стосується протистояння на мітингу проти анексій Криму 26 лютого 2014 року між прихильниками територіальної цілісності України та прибічниками партії “Російська єдність”, якою керував, нинішній глава Криму Сергій Аксьонов.