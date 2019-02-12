Заседание Совбеза ООН по Украине перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Украине, созванное Российской Федерацией, перенесли на 3 часа дня по Нью-Йорку (22:00 по Киеву). Об этом говорится на официальном сайте ООН, передаёт УНН.
"3:00 посля полудня 8461-е заседание", - говорится в расписании.
Так, программа заседания включает утверждение повестки дня и заслушание письма постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций от 13 апреля 2014 года на имя Председателя Совета Безопасности.
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Как сообщал УНН, 11 февраля Российская Федерация созывает заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Украине.