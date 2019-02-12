Засідання Радбезу ООН по Україні перенесли
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Засідання Ради Безпеки ООН по ситуації в Україні, скликане Російською Федерацією, перенесли на 3 години дня по Нью-Йорку (22:00 за Києвом). Про це йдеться на офіційному сайті ООН, передає УНН.
"3:00 посля полудня 8461-е засідання", - йдеться в розкладі.
Так, програма засідання включає затвердження порядку денного і заслуховування листів постійного представника Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй від 13 квітня 2014 року на ім'я Голови Ради Безпеки.
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Як повідомляв УНН, 11 лютого Російська Федерація скликає засідання Ради безпеки ООН по ситуації в Україні.