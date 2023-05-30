"Зашквар" Черновицкого троллейбусного управления: коммунальщики создали базу хейтеров, которые критикуют их работу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Черновицкое троллейбусное управление создало базу данных хейтеров, которые критикуют это коммунальное предприятие за плохую работу. Соответствующий раздел появился на сайте ЧТУ, сообщает УНН.
В открытом доступе размещены ссылки на страницы людей в соцсетях, скриншоты этих страниц и комментарии. При этом, большинства комментариев нет, они обозначены как удаленные.
В ЧТУ отмечают, что в раздел вошли люди, которые улучшают их работу.
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“В этом разделе освещается актуальная информация об основных хейтерах предприятия, которые помогают нам становиться лучше”, — отмечает коммунальное предприятие у себя на сайте.
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