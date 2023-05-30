«Зашквар» Чернівецького тролейбусного управління: комунальники створили базу хейтерів, які критикують їхню роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Чернівецьке тролейбусне управління створило базу даних хейтерів, які критикують це комунальне підприємство за погану роботу. Відповідний розділ з’явився на сайті ЧТУ, повідомляє УНН.
У відкритому доступі розміщені посилання на сторінки людей у соцмережах, скріншоти цих сторінок і коментарі. При цьому, більшості коментарів немає, вони позначені як видалені.
У ЧТУ зазначають, що до розділу увійшли люди, які покращують їх роботу.
Цитата
“У цьому розділі висвітлюється актуальна інформація про основних хейтерів підприємства, які допомагають нам ставати кращими”, — зазначає комунальне підприємство у себе на сайті.
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