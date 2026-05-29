Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
Защитник «Шахтера» Конопля продолжит карьеру в «Боруссии»

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

26-летний Ефим Конопля подписал трехлетний контракт с «Боруссией» Менхенгладбах. Защитник «Шахтера» перейдет в Бундеслигу свободным агентом в 2026 году.

Защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля свободным агентом перебрался в менхенгладбахскую "Боруссию". Защитник подписал контракт на три года. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба, передает УНН.

Детали

"Боруссия" подписала контракт с 26-летним защитником Ефимом Коноплей из "Шахтера" (Донецк). 27-кратный игрок сборной Украины переходит в "Боруссию" на правах свободного агента со следующего сезона 2026/27 и подписал контракт до 30 июня 2029 года", - говорится в заявлении клуба.

Спортивный директор Рувен Шредер заявил: "Ефим - физически сильный, активный и упорный защитник. Как основной игрок чемпиона Украины, благодаря регулярным выступлениям за сборную и играм в Лиге чемпионов, он принесет с собой немалый опыт и лидерские качества".

Я очень рад переходу в "Боруссию". Это очень большой клуб с многолетней историей и невероятной армией болельщиков. Сейчас я переживаю много эмоций, которые даже не могу до конца объяснить. Нужно несколько дней, чтобы я все это осознал. Но в любом случае я с нетерпением жду прекрасного времени в "Боруссии

- сказал Конопля.

Дополнение

Ефим Конопля - воспитанник донецкого "Шахтера", за который выступал с 2019 года. В свое время поиграл в аренде в черниговской "Десне". За "Шахтер" защитник сыграл в общей сложности 114 официальных матчей - 79 матчей в чемпионате (6 голов), шесть матчей в Кубке (1 гол), один матч Суперкубка, 15 матчей Лиги чемпионов УЕФА, семь матчей Лиги Европы УЕФА (включая квалификацию) и шесть матчей Лиги конференций Европы (включая квалификацию) – в которых он забил в общей сложности семь голов и отдал 15 голевых передач.

С "Шахтером" Конопля завоевал титулы чемпиона Украины, "золотые" медали Кубка Украины и Суперкубка Украины.

Также в этом сезоне вместе с "Шахтером" дошел до полуфинала Лиги конференций, где уступил будущему победителю "Кристал Пэлас".

Кристал Пэлас минимально обыграл Райо Вальекано и выиграл Лигу конференций28.05.26, 00:03 • 2906 просмотров

Отметим, что при новом тренере "Шахтера" Арде Туране Конопля потерял место в стартовом составе. Слухи о том, что защитник покинет "Шахтер" этим летом ходили уже давно. Тем не менее, недавно СМИ сообщали, что Конопля в последний момент согласился продлить контракт с "горняками", однако клуб отказал.

Трансфер Конопли в Германию открывает еще один трансфер в донецкий "Шахтер". В сети ходят слухи, что правый защитник киевского "Динамо" Александр Караваев, который является воспитанником "горняков", подпишет свободным агентом контракт с донецким клубом.

Контракт Караваева с киевлянами завершается 30 июня.

Напомним

19-летний украинский голкипер львовских "Карпат" Назар Домчак перешел в пражскую "Славию".

Павел Башинский

