Кристал Пэлас минимально обыграл Райо Вальекано и выиграл Лигу конференций
Киев • УНН
Кристал Пэлас выиграл Лигу конференций, обыграв Райо Вальекано со счетом 1:0. Победный гол забил Матета, а матч останавливали из-за состояния болельщика.
Английский "Кристал Пэлас" стал победителем Лиги конференций, обыграв в финале испанский "Райо Вальекано" со счетом 1:0. Решающий матч турнира состоялся в немецком Лейпциге. Об этом пишет УНН.
Детали
Поединок прошел в довольно равной борьбе, однако английская команда выглядела острее в атаке и чаще создавала опасные моменты у ворот соперника. Единственный гол в матче был забит в начале второго тайма – на 50-й минуте отличился Жан-Филипп Матета.
После пропущенного мяча "Райо Вальекано" попытался спасти игру и в конце встречи перешел к активному штурму ворот соперника. Впрочем, большинство атак испанцев не создали серьезной опасности. Лучший шанс сравнять счет имел форвард "Райо" Анемао, однако в завершающем эпизоде пробил мимо ворот.
Нефутбольные инциденты
Во время первого тайма матч пришлось временно останавливать из-за инцидента на трибунах – одному из болельщиков стало плохо, после чего медики оказали ему помощь. Интересно, что об этом арбитру сообщил голкипер испанцев Баталья.
Кроме того, перед финалом в Лейпциге произошли столкновения между английскими и испанскими фанатами.
