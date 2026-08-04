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Защита прав детей и расширение гарантий для военнослужащих - Зеленский подписал законы

Киев • УНН

 • 3132 просмотра

Один закон совершенствует процедуры усыновления и развития семейных форм воспитания, а другой расширяет социальные и правовые гарантии для военнослужащих из числа условно-досрочно освобождённых лиц.

Защита прав детей и расширение гарантий для военнослужащих - Зеленский подписал законы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о защите прав детей и расширении социальных и правовых гарантий для военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Детали

Законопроект № 2541-IX совершенствует процедуры усыновления и развития семейных форм воспитания.

На сегодняшний день возникло значительное организационное отличие и функциональное расхождение между полномочиями исполнительных комитетов городских, районных в городах советов, их служб по делам детей, которые выявляют таких детей, ведут их учет и осуществляют деятельность по их усыновлению, устройству в семьи граждан Украины и т.д., и полномочиями служб по делам детей сельских, поселковых территориальных общин, которые обязаны выявлять детей, но не приобрели полномочий вести их учет и устраивать в семейные формы воспитания. Эта несогласованность требует срочного законодательного определения, а именно определения единых по всей стране полномочий территориальных общин, независимо от того, являются ли они городскими, сельскими или поселковыми. Определение единых полномочий и ответственности органов местного самоуправления за детей, проживающих на территории общины, обеспечит создание единой государственной системы защиты прав ребенка с четкими полномочиями и ответственностью должностных лиц местного самоуправления под руководством Государственной службы Украины по делам детей

- говорится в пояснительной записке.

В то же время законопроект № 4931-IX расширяет социальные и правовые гарантии для военнослужащих из числа условно-досрочно освобожденных лиц, предоставляя им право на отпуска, возможность перевода в другие подразделения и дополнительные основания для увольнения со службы.

Целью проекта Закона является совершенствование правового регулирования прохождения военной службы по контракту лицами, освобожденными условно-досрочно от отбывания наказания на основании статьи 81-1 Уголовного кодекса Украины, создание условий для эффективного использования их военного потенциала с учетом возраста, состояния здоровья и других социальных факторов и обеспечение для них надлежащих гарантий социальной и правовой защиты

- говорится в пояснительной записке.

За год в Украине было вынесено 18 приговоров о пожизненном лишении свободы по делам о преступлениях против детей21.06.26, 15:00 • 5307 просмотров

Евгений Устименко

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