Защита прав детей и расширение гарантий для военнослужащих - Зеленский подписал законы
Киев • УНН
Один закон совершенствует процедуры усыновления и развития семейных форм воспитания, а другой расширяет социальные и правовые гарантии для военнослужащих из числа условно-досрочно освобождённых лиц.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о защите прав детей и расширении социальных и правовых гарантий для военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.
Детали
Законопроект № 2541-IX совершенствует процедуры усыновления и развития семейных форм воспитания.
На сегодняшний день возникло значительное организационное отличие и функциональное расхождение между полномочиями исполнительных комитетов городских, районных в городах советов, их служб по делам детей, которые выявляют таких детей, ведут их учет и осуществляют деятельность по их усыновлению, устройству в семьи граждан Украины и т.д., и полномочиями служб по делам детей сельских, поселковых территориальных общин, которые обязаны выявлять детей, но не приобрели полномочий вести их учет и устраивать в семейные формы воспитания. Эта несогласованность требует срочного законодательного определения, а именно определения единых по всей стране полномочий территориальных общин, независимо от того, являются ли они городскими, сельскими или поселковыми. Определение единых полномочий и ответственности органов местного самоуправления за детей, проживающих на территории общины, обеспечит создание единой государственной системы защиты прав ребенка с четкими полномочиями и ответственностью должностных лиц местного самоуправления под руководством Государственной службы Украины по делам детей
В то же время законопроект № 4931-IX расширяет социальные и правовые гарантии для военнослужащих из числа условно-досрочно освобожденных лиц, предоставляя им право на отпуска, возможность перевода в другие подразделения и дополнительные основания для увольнения со службы.
Целью проекта Закона является совершенствование правового регулирования прохождения военной службы по контракту лицами, освобожденными условно-досрочно от отбывания наказания на основании статьи 81-1 Уголовного кодекса Украины, создание условий для эффективного использования их военного потенциала с учетом возраста, состояния здоровья и других социальных факторов и обеспечение для них надлежащих гарантий социальной и правовой защиты
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