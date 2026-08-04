Защита прав детей и расширение гарантий для военнослужащих - Зеленский подписал законы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о защите прав детей и расширении социальных и правовых гарантий для военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Законопроект № 2541-IX совершенствует процедуры усыновления и развития семейных форм воспитания.

На сегодняшний день возникло значительное организационное отличие и функциональное расхождение между полномочиями исполнительных комитетов городских, районных в городах советов, их служб по делам детей, которые выявляют таких детей, ведут их учет и осуществляют деятельность по их усыновлению, устройству в семьи граждан Украины и т.д., и полномочиями служб по делам детей сельских, поселковых территориальных общин, которые обязаны выявлять детей, но не приобрели полномочий вести их учет и устраивать в семейные формы воспитания. Эта несогласованность требует срочного законодательного определения, а именно определения единых по всей стране полномочий территориальных общин, независимо от того, являются ли они городскими, сельскими или поселковыми. Определение единых полномочий и ответственности органов местного самоуправления за детей, проживающих на территории общины, обеспечит создание единой государственной системы защиты прав ребенка с четкими полномочиями и ответственностью должностных лиц местного самоуправления под руководством Государственной службы Украины по делам детей