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За год в Украине было вынесено 18 приговоров о пожизненном лишении свободы по делам о преступлениях против детей

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что за год из опасных условий было изъято 591 ребенок.

За год в Украине было вынесено 18 приговоров о пожизненном лишении свободы по делам о преступлениях против детей

С июня прошлого года по июнь 2026 года в Украине судами было вынесено 18 приговоров к пожизненному лишению свободы по делам о преступлениях против детей. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, подводя итоги годового пребывания в должности, передает УНН

По информации Генпрокурора, с июня 2025 года зарегистрировано и расследуется 357 уголовных производств по преступлениям против детей, из них по 211 обвинение поддерживают руководители областных прокуратур. 

В течение года по делам о преступлениях против детей судами был вынесен 81 приговор, из которых 18 — к пожизненному лишению свободы. 

Также в течение года по инициативе Генпрокурора были проверены условия жизни и воспитания 66,7 тысячи детей в 410 учреждениях и 2,4 тысячи семей. По результатам проверки 591 ребенок был изъят из опасных условий проживания. Кроме того, зарегистрированы уголовные производства в отношении должностных лиц, родителей и опекунов. 

Ни один из доводов не поколебал выводы суда первой инстанции - Генпрокурор о подтверждении в апелляции пожизненного Косову за убийство подростка на фуникулере25.03.26, 18:55 • 4279 просмотров

Напомним 

Руслан Кравченко определил защиту прав детей одним из приоритетов своей работы на посту Генпрокурора. Он инициировал контроль и поддержание обвинения лично руководителями областных прокуратур по делам о преступлениях против детей. Кравченко настаивает, что ответственность за тяжкие преступления против детей должна быть максимальной — пожизненное лишение свободы. 

Кроме  того,  Генеральный прокурор Руслан Кравченко инициировал масштабную и жесткую проверку всех детских учреждений Украины (детдомов, интернатов, реабилитационных центров, детдомов семейного типа) из-за выявленных фактов насилия, пыток и фальсификации медицинских диагнозов.   

Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов10.12.25, 10:28 • 19631 просмотр

Юлия Мельник

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