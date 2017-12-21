Зарплаты украинцев выросли почти на 20%
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. За 10 месяцев 2017 года реальные заработные платы украинцев выросли на 18,9%. Такие данные привел во время итоговой пресс-конференции первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.
"Рост реальной заработной платы за январь - октябрь 2017 составляет 18,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - отметил он.
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В то же время, по данным Минэкономразвития, инфляция за январь - ноябрь составляет 12,5%.
Напомним, Кабинет министров Украины планирует пересмотреть размер минимальной заработной платы в сторону увеличения до 4100 грн не позднее третьего квартала 2018 года.