Зарплаты украинцев выросли почти на 20%

"Рост реальной заработной платы за январь - октябрь 2017 составляет 18,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - отметил он.

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В то же время, по данным Минэкономразвития, инфляция за январь - ноябрь составляет 12,5%.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует пересмотреть размер минимальной заработной платы в сторону увеличения до 4100 грн не позднее третьего квартала 2018 года.