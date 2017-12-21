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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Зарплати українців зросли майже на 20%

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. За 10 місяців 2017 року реальні заробітні плати українців виросли на 18,9%. Такі дані навів під час підсумкової прес-конференції перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.

Зарплати українців зросли майже на 20%

“Ріст реальної заробітної плати за січень — жовтень 2017 року становить 18,9%, порівняно із відповідним періодом минулого року”, — зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд планує збільшити середні зарплати українців до 10 тисяч гривень

Водночас, за даними Мінекономрозвитку, інфляція за січень — листопад становить 12,5%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує переглянути розмір мінімальної заробітної плати у бік збільшення до 4100 грн не пізніше третього кварталу 2018 року.

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