Зарплата в январе вырастет практически на 17% - Розенко

"Я думаю, что мы оптимистично настроены на 2018 год с точки зрения того, что у нас есть неплохое взаимодействие в треугольнике Президент-правительство-парламент. В этом году Госбюджет принят заранее - в нем предусмотрено очень серьезное усиление социальной защиты населения, и только уровень минимальной зарплаты в Украине с 1 января 2018 года вырастет практически на 17%, что очень позитивный сигнал. Мы не будем на этом останавливаться", - подчеркнул П.Розенко.

Он добавил, что главным вызовом для правительства в следующем году является именно рост заработной платы.

"Рост зарплаты и ее легализация дает средства в том числе в Пенсионный фонд Украины. То есть, от того, как будут расти зарплаты, мы можем говорить дальше, как будут повышаться пенсии в государстве. В течение 2018 года индексация пенсионных выплат будет происходить, но мы хотим, чтобы они росли более агрессивно", - резюмировал П.Розенко.

Напомним, на сегодняшний день минимальная заработная плата в Украине составляет 3200 гривен.