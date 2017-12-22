Зарплата у січні зросте практично на 17% - Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Зростання заробітної плати з 1 січня 2018 року на практично 17% може бути не останнім в наступному році. Про це в кулуарах парламенту заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає кореспондент УНН.
"Я думаю, що ми оптимістично налаштовані на 2018 рік з точки зору того, що у нас є непогана взаємодія в трикутнику Президент-уряд-парламент. У цьому році Держбюджет прийнятий заздалегідь – у ньому передбачене дуже серйозне посилення соціального захисту населення, і лише рівень мінімальної зарплати в Україні з 1 січня 2018 року зросте практично на 17%, що дуже позитивний сигнал. Ми не будемо на цьому зупинятися", - підкреслив П.Розенко.
Він додав, що головним викликом перед урядом у наступному році є саме зростання заробітної плати.
"Зростання зарплати та її легалізація дає кошти в тому числі до Пенсійного фонду України. Тобто, від того, як будуть зростати зарплати, ми можемо говорити далі, як будуть підвищуватися пенсії в державі. Протягом 2018 року індексація пенсійних виплат буде відбуватися, але ми хочемо, щоб вони зростали більш агресивно", - резюмував П.Розенко.
Нагадаємо, на сьогоднішній день мінімальна заробітна плата в Україні становить 3200 гривень.