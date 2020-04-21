Зарплата медикам за март перечислена на места в полном объеме - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Повышенная заработная плата медицинским работникам, работающим с инфицированными коронавирусом, перечисленная на места в полном объеме за март. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"У нас есть решение вопроса по зарплатам врачей, и здесь важно разграничить повышение выплаты медицинским работникам за работу в марте и все последующие месяцы. Если мы говорим о марте, то этот вопрос со стороны правительства и Минздрава решен в полном объеме. Все средства государственного бюджета перечислены на места, за счет медицинской субвенции сделаны все расчеты", - сказал Степанов.
Также он надеется, что органы местной власти и руководители медицинских учреждений в срочном порядке выплатят 300% зарплаты за март медработникам, работающим с COVID-19.
"Второй вопрос заработной платы - это повышение до 300%, начиная с 1 апреля. Ресурс был предусмотрен в изменениях в госбюджет. Президентом Украины уже подписан соответствующий закон. Предусмотрено около 15,8 млрд грн именно на повышенную заработную плату всем медицинским работникам, которые работают с COVID-19", - отметил Степанов.
Также он добавил, что на ближайшем заседании правительства будет принятие нормативно-правового регулирования, каким образом должны начислять эту заработную плату.
Напомним, как сообщали в ОП, на этой неделе начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам, возникших в некоторых регионах.