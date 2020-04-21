Зарплата медикам за березень перерахована на місця у повному обсязі - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Підвищена заробітна плата медичним працівникам, які працюють з інфікованими коронавірусом, перерахована на місця у повному обсязі за березень. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“У нас є вирішення питання щодо зарплат лікарів, і тут важливо розмежувати підвищення виплати медичним працівникам за роботу у березні та усі наступні місяці. Якщо ми говоримо про березень, то це питання з боку уряду і МОЗ вирішено в повному обсязі. Всі кошти державного бюджету перераховані на місця, за рахунок медичної субвенції зроблені всі розрахунки”, - сказав Степанов.
Також він сподівається, що органи місцевої влади і керівники медичних закладів в терміновому порядку виплатять 300% зарплати за березень медпрацівникам, що працюють з COVID-19.
“Друге питання заробітної плати – це підвищення до 300%, починаючи з 1 квітня. Ресурс був передбачений в змінах до держбюджету. Президентом України вже підписаний відповідний закон. Передбачено близько 15,8 млрд грн саме на підвищену заробітну плату всім медичним працівникам, які працюють з COVID-19”, - наголосив Степанов.
Також він додав, що на найближчому засіданні уряду буде ухвалення нормативно-правового регулювання, у який спосіб повинні нараховувати цю заробітну плату.
Нагадаємо, як повідомляли в ОП, цього тижня розпочнеться покриття заборгованостей із заробітних плат лікарям та іншим медичним працівникам, що виникли в деяких регіонах.