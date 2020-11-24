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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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3 марта, 21:00 • 111947 просмотра

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Заработная плата медика должна стартовать с 22 тысяч гривен - Степанов

Заработная плата медика должна стартовать с 22 тысяч гривен - Степанов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украинская власть должна сделать все, чтобы наши медицинские работники прекратили выезжать работать за границу, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Об этом он сказал в эфире "5 канала", сообщает УНН.

По словам Степанова, необходимо создать условия, чтобы украинские врачи и медицинские работники не выезжали за границу.

В частности, в Польшу, где власти рассматривают возможность упростить процедуру трудоустройства для медиков из других стран.

“Один из главных факторов — это заработная плата. Не может страна платить заработную плату такую, как у нас в стране на протяжении 29 лет — в среднем 8000 гривен заработная плата врача”, — отметил Степанов.

“Это же не только Польша, это и другие страны: и Чехия, и Германия — они все снижают барьеры по этим специальностям, как врачей, так и медицинских сестер”, — рассказывает министр.

“Именно поэтому мы настаиваем на принятии адекватного бюджета на 2021 — чтобы заработная плата врача начиналась от 22-25 тысяч гривен. И это один из главных факторов по остановке отъезда наших граждан, наших врачей, наших медицинских работников за границу”, — подытожил глава Минздрава.

Украинские Национальные Новости

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