Заробітна плата медика повинна стартувати з 22 тисяч гривень – Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Українська влада повинна зробити все, щоб наші медичні працівники припинили виїжджати працювати за кордон, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Про це він сказав в ефірі "5 каналу", повідомляє УНН.
За словами Степанова, необхідно створити умови, щоб українські лікарі та медичні працівники не виїжджали за кордон.
Зокрема, у Польщу, де влада розглядає можливість спростити процедуру працевлаштування для медиків з інших країн.
"Один із головних чинників – це заробітна плата. Не може країна платити заробітну плату таку, як у нас у країні протягом 29 років – в середньому 8 тисяч гривень заробітна плата лікаря", – наголосив Степанов.
"Це ж не тільки Польща, це ж і інші країни: і Чехія, і Німеччина – вони всі знижують бар'єри щодо цих спеціальностей, як лікарів, так і медичних сестер", – розповідає міністр.
"Саме тому ми наголошуємо на ухваленні адекватного бюджету на 2021 рік – щоб заробітна плата лікаря починалася від 22-25 тисяч гривень. І це один із головних чинників щодо зупинки від'їзду наших громадян, наших лікарів, наших медичних працівників за кордон", – підсумував голова МОЗ.