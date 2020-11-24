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Заробітна плата медика повинна стартувати з 22 тисяч гривень – Степанов

Заробітна плата медика повинна стартувати з 22 тисяч гривень – Степанов

Київ • УНН

 • 17302 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Українська влада повинна зробити все, щоб наші медичні працівники припинили виїжджати працювати за кордон, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Про це він сказав в ефірі "5 каналу", повідомляє УНН.

За словами Степанова, необхідно створити умови, щоб українські лікарі та медичні працівники не виїжджали за кордон.

Зокрема, у Польщу, де влада розглядає можливість спростити процедуру працевлаштування для медиків з інших країн.

"Один із головних чинників – це заробітна плата. Не може країна платити заробітну плату таку, як у нас у країні протягом 29 років – в середньому 8 тисяч гривень заробітна плата лікаря", – наголосив Степанов.

"Це ж не тільки Польща, це ж і інші країни: і Чехія, і Німеччина – вони всі знижують бар'єри щодо цих спеціальностей, як лікарів, так і медичних сестер", – розповідає міністр.

"Саме тому ми наголошуємо на ухваленні адекватного бюджету на 2021 рік – щоб заробітна плата лікаря починалася від 22-25 тисяч гривень. І це один із головних чинників щодо зупинки від'їзду наших громадян, наших лікарів, наших медичних працівників за кордон", – підсумував голова МОЗ.

Українські Національні Новини

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