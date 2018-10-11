Заражённые АЧС кабаны стали жить дольше - ученые

Ранее считалось, что носящие вирус животные умирают в течение двух недель. Однако исследования показали, что увеличивается процент кабанов, способных носить вирус более длительное время.

"Не до конца известно, почему кабаны, заражённые АЧС, живут всё дольше. У отстреленных животных выявляют антитела, и, к счастью, такие особи составляют небольшой процент популяции. Но ещё до недавнего времени их было менее одного процента, а сейчас уже несколько процентов", — говорит Подгурский.

Как писал УНН, АЧС поразила уже десять стран ЕС.

В Украине же болезнь не утихает пять лет подряд. В прошлом году на территории нашего государства было зарегистрировано около 170 вспышек болезни, в этом — уже более 120.

Убытки, которые несут украинские фермеры из-за распространения вируса, исчисляются миллиардами гривен.

По словам депутата ВРУ Сергея Тригубенко, АЧС в Украине привела к значительному росту объемов импорта свинины и сала из западных стран.