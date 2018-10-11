Заражённые АЧС кабаны стали жить дольше - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Продолжительность жизни кабанов, заражённых вирусом африканской чумы свиней (АЧС), увеличилась. Об этом сообщил польский учёный Томаш Подгурский (Институт биологии польской академии наук), передает УНН со ссылкой на tygodnik-rolniczy.pl.
Ранее считалось, что носящие вирус животные умирают в течение двух недель. Однако исследования показали, что увеличивается процент кабанов, способных носить вирус более длительное время.
"Не до конца известно, почему кабаны, заражённые АЧС, живут всё дольше. У отстреленных животных выявляют антитела, и, к счастью, такие особи составляют небольшой процент популяции. Но ещё до недавнего времени их было менее одного процента, а сейчас уже несколько процентов", — говорит Подгурский.
Как писал УНН, АЧС поразила уже десять стран ЕС.
В Украине же болезнь не утихает пять лет подряд. В прошлом году на территории нашего государства было зарегистрировано около 170 вспышек болезни, в этом — уже более 120.
Убытки, которые несут украинские фермеры из-за распространения вируса, исчисляются миллиардами гривен.
По словам депутата ВРУ Сергея Тригубенко, АЧС в Украине привела к значительному росту объемов импорта свинины и сала из западных стран.