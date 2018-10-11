Заражені АЧС кабани стали жити довше - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Тривалість життя кабанів, заражених вірусом африканської чуми свиней (АЧС), збільшилася. Про це повідомив польський учений Томаш Підгурський (Інститут біології польської академії наук), передає УНН з посиланням на tygodnik-rolniczy.pl.
Раніше вважалося, що тварини-носії віруса вмирають протягом двох тижнів. Однак дослідження показали, що збільшується відсоток кабанів, здатних носити вірус більш тривалий час.
"Не до кінця відомо, чому кабани, заражені АЧС, живуть все довше. У відстріляних тварин виявляють антитіла, і, на щастя, такі особини становлять невеликий відсоток популяції. Але ще до недавнього часу їх було менше одного відсотка, а зараз вже кілька відсотків", - говорить Підгурський.
Як писав УНН, АЧС вразила вже десять країн ЄС.
В Україні ж хвороба не вщухає п'ять років поспіль. У минулому році на території нашої держави було зареєстровано близько 170 спалахів хвороби, у цьому - вже понад 120.
Збитки, які несуть українські фермери через поширення вірусу, обчислюються мільярдами гривень.
За словами депутата ВРУ Сергія Тригубенка, АЧС в Україні призвела до значного зростання обсягів імпорту свинини і сала із західних країн.