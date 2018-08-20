Сейчас самый подходящий момент для покупки жилья - эксперт

Несмотря на то, что жилье на первичном рынке начало дорожать, сейчас сравнительно выгодный момент для покупки жилья.

"Цены постоянно находятся в состоянии роста, но из-за того, что курс был стабильный, это ощущалось не сильно. Но так как сейчас курс доллара начал расти, то как раз сейчас тот момент, когда есть смысл приобретать. С одной стороны, цены в гривне еще не начали расти, застройщики еще не обратили на это внимание, но с другой стороны, они отреагируют не только на курс доллара, но и на прочие факторы, поэтому цены будут расти. Если говорить про этап ближайшего будущего, то идеальный вариант покупать сейчас: пока спрос не очень большой, у застройщиков есть различные акции. Потом же вариантов станет меньше”, – пояснил эксперт.

По словам Костецкого, ждать снижения цен не стоит, ведь уже сейчас застройщики работают на пределе рентабельности.

Эксперт также отметил, что первичный рынок жилья сейчас достаточно активен и спрос на новостройки растет.

Как сообщал УНН, эксперты единогласны в том, что, несмотря на летний период, рынок жилой недвижимости достаточно активный. Причины кроются не только в росте курса доллара, но и в финансовых инструментах, которые используют застройщики для стимуляции спроса. Например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает инвесторам ряд финансовых инструментов, которые дают возможность приобрести жилье на выгодных условиях. Речь идет об ипотеке, рассрочке или скидке в условиях стопроцентной оплаты.

Например, в жилом комплексе бизнес-класса на улице Лейпцигской, 13 в столице можно получить скидку до 25% на отдельные квартиры. Подобные предложения действуют и в других комплексах, возведенных холдингом.