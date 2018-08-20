Зараз найбільш підходящий момент для покупки житла - експерт

Незважаючи на те, що житло на первинному ринку почало дорожчати, зараз порівняно вигідний момент для покупки житла.

"Ціни постійно перебувають у стані зростання, але через те, що курс був стабільний, це відчувалося не сильно. Але оскільки зараз курс долара почав рости, то якраз зараз той момент, коли є сенс купувати. З одного боку, ціни в гривні ще не почали рости, забудовники ще не звернули на це увагу, але з іншого боку, вони відреагують не лише на курс долара, але і на інші чинники, тому ціни будуть рости. Якщо говорити про етап найближчого майбутнього, то ідеальний варіант купувати зараз: поки попит не дуже великий, у забудовників є різні акції. Потім же варіантів стане менше", - пояснив експерт.

За словами Костецького, чекати зниження цін не варто, адже вже зараз забудовники працюють на межі рентабельності.

Експерт також зазначив, що первинний ринок житла зараз досить активний і попит на новобудови зростає.

Як повідомляв УНН, експерти одностайні у тому, що, не дивлячись на літній період, ринок житлової нерухомості досить активний. Причини криються не лише в зростанні курсу долара, але і в фінансових інструментах, які використовують забудовники для стимуляції попиту. Наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує інвесторам низку фінансових інструментів, які дають можливість придбати житло на вигідних умовах. Йдеться про іпотеку, розстрочку або знижку в умовах стовідсоткової оплати.

Наприклад, у житловому комплексі бізнес-класу на вулиці Лейпцизькій, 13 у столиці можна отримати знижку до 25% на окремі квартири. Подібні пропозиції діють і в інших комплексах, зведених холдингом.